Gemeente zoekt gastvrije inwoners voor onderdak jeugdverenigingen

mol Vooruit betreurt communica­tie rond riolerings­wer­ken op Ginderbui­ten: “Werken werden slechts twee weken op voorhand gecommuni­ceerd”

Oppositiepartij Vooruit uit bedenkingen over de volgens hen gebrekkige communicatie die is gevoerd over de werken in Ginderbuiten (N103) in Mol, die weldra van start gaan. Op de komende gemeenteraad van maandagavond zal Vooruit het gemeentebestuur ook vragen bijkomende maatregelen te nemen om de situatie de komende weken leefbaar te maken voor de buurtbewoners en de handelszaak die getroffen is.

27 mei