Gemeente wil openbaar groen versterken: "Ademruimte creëren"

Input

Maar om al deze zaken in kaart te brengen, vraagt de gemeente de hulp van haar inwoners. Iedereen is woensdagavond 14 september om 19 uur welkom in de raadzaal van ’t Getouw voor alle informatie over de doelstellingen van het project Ademruimte in MooiMol en de aanpak. Daarna kan je zelf input geven. “Als inwoner ken jij als geen ander de bijzonderste plekjes van onze gemeente. Via een online enquête krijg je de kans om je input en visie mee te geven aan het ontwerpteam. Daarnaast kan je op een kaart een specifiek knelpunt of een mooie opportuniteit aanduiden.” Je vindt de enquête en de kaarten via de website van de gemeente.