Gemeente waarschuwt voor phising met achterstallige rioolbelasting

“Ga hier niet op in. Ook al ziet de e-mail er erg geloofwaardig uit, het bericht is vals en een voorbeeld van phishing. Atradius is een bestaande firma, maar heeft niets met deze mail te maken”, waarschuwt gemeente Mol. “Het e-mailadres waarvan de valse uitnodiging verstuurd wordt, is fixdebt.services13@outlook.com of een variant hiervan. Er is geen enkele link met de afzender. Deze e-mail is dan ook vals. Vaak kan je op basis van het e-mailadres al inschatten of de inhoud te betrouwen is. Ben je toch slachtoffer geworden van oplichters? Verander dan paswoorden en codes, verwittig je bank en Cardstop en leg klacht neer bij de politie.”