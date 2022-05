Gemeente voorziet troostende gedichten bij sterrenbomen op begraafplaatsen

Op elke begraafplaats in Mol, behalve die in Postel, werd een sterrenboom voorzien. In deze bomen kunnen ouders een herdenkingsster hangen voor hun overleden ongeboren kind. “Om van elke boom een mooie herdenkingsplek te maken, schreven de leden van het Mols Poëzieatelier in totaal 29 troostende gedichten. We kiezen voor elke begraafplaats één gedicht”, zegt schepen van Begraafplaatsen Frederik Loy. “De tien gedichten die de meeste stemmen krijgen, komen naast elke sterrenboom te staan zodat ze troost kunnen bieden aan ouders en familie of vrienden van de sterrenkindjes. Elk kind verdient een plaats in onze gemeente.”