Gemeente schrapt jaarlijkse kerstmarkt en Alles Kids in nieuwe begroting: “Wél lieten we alle subsidies aan verenigingen en organisaties onaangeroerd”

“Na de financieel moeilijke coronajaren begon 2022 uiterst hoopvol voor onze financiële huishouding. De oorlog in Oekraïne verstoorde abrupt dit mooie plaatje”, zegt schepen voor Financiën Andreas Verbeke. “Onze energiekosten voor onze gebouwen en de openbare verlichting verdubbelden bijna van 1,62 miljoen euro in 2021 naar 3,15 miljoen euro in 2022. Ook de komende jaren verwachten we gelijkaardige hoge energieprijzen. De vijf indexaties stuwden onze looncijfers omhoog van de voorziene 37,6 miljoen euro naar 38,8 miljoen euro in 2022 en van 37,9 miljoen euro naar 42,4 miljoen euro in 2023", legt hij uit.

“De stijgende prijzen voor goederen en diensten hebben nog meerdere effecten: alle aankopen voor onze dagelijkse werking werden duurder én we moeten nu en/of in de toekomst meer financiële middelen voorzien voor brandweer en politie. Ook zij werden – door het hoge aandeel personeelskosten – getroffen door de snel opeenvolgende indexaties.” Kortom, het gemeentebestuur kon niet anders dan drastisch ingrijpen om het hoofd boven water te houden. De inkomsten zullen immers wel gradueel weer toenemen na de algemene loonindexaties, maar daar zit een flinke vertraging op van één à twee jaar. “Dit betekent dat de jaren 2023 en 2024 zich aankondigen als financieel uiterst moeilijk. In de jaren nadien hopen we opnieuw in rustiger vaarwater te komen”, meent Verbeke.

Geen kerstmarkt meer

Om de uitgaven ondertussen maximaal te beperken, stippelde de gemeente een heus besparings- en inkomstenprogramma uit met meer dan 200 actiepunten. En daar zitten toch wel enkele dompers tussen: verhoogde tarieven voor Kids-ID en e-ID, verhoogde parkeertarieven en bewonerskaarten, een duurdere huisvuilophaling, etc. Ook wordt er flink bespaard op feestelijkheden. Zo organiseert de gemeente voortaan geen jaarlijkse kerstmarkt meer. “Door de coronacrisis moesten we dit evenement in 2020, 2021 en 2022 al noodgedwongen annuleren. Na een kritische analyse evalueren we dit evenement als te kostelijk qua financiële investering en personeelsinzet. Wel zal de dienst toerisme jaarlijks een stemmig en sfeervol alternatief uitwerken dat meerdere weken loopt”, zegt Verbeke.

Ook het kinderfeest Alles Kids verdwijnt. “Wél zetten we extra financiële middelen in voor de organisatie van de jaarlijkse Buitenspeeldag én renoveren we de atletiekpiste op Den Uyt, een investering van 0,4 miljoen euro”, zegt Verbeke. Daarnaast moet het jaarlijkse Mol Feest er eveneens aan geloven, al verdwijnt het evenement niet. “We organiseren voortaan tweejaarlijks Mol Feest. Volgende zomervakantie was Mol Feest sowieso een moeilijk verhaal door de geplande heraanleg van het Rondplein, de horecazone van de Corbiestraat en het Santo Tomasplein. Dit betekent bijgevolg dat Mol Feest in 2023 niet plaatsvindt, voor 2024 voorzien we opnieuw een vertrouwde editie met een muzikaal topprogramma.”

Trager ritme

In ruil blijven alle subsidies aan verenigingen en organisaties onaangeroerd. “Ook zij hadden het in de coronajaren financieel zeer moeilijk, waardoor we onze jaarlijkse financiële ondersteuning absoluut willen behouden”, zegt Verbeke. “Wat betreft de inkomsten behouden we ook onze belangrijkste belastingen – met name de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing – op hetzelfde niveau.”

Daarnaast kiest de gemeente ervoor om te blijven investeren in grotere projecten. “Al volgen de meeste investeringsprojecten een trager ritme. Het investeringsprogramma bleef intact, maar smeren we over een langere periode uit. Dit betekent dat sommige grote investeringen - waaronder de renovaties van De Zwaan én ’t Getouw, alsook de bouw van een nieuw jeugdhuis – later worden uitgevoerd dan bij de start van de legislatuur voorzien. In combinatie met de besparingen op onze werking en extra inkomsten leidt dit tot een positieve autofinancieringsmarge van 57.016 euro in 2025. Dit cijfer moet positief zijn en bewijst onze gezonde financiële toestand.”

De volledige tekst van het meerjarenplan lees je op de website van de gemeente.

