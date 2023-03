Gemeente schenkt 3.250 euro noodhulp aan Turkije en Syrië

Het noodhulpfonds is een begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen of andere noodtoestanden snel een bijdrage te kunnen leveren. De slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië op 6 februari mogen daarom rekenen op de financiële steun van gemeente Mol. “ Het dodental liep inmiddels al op tot meer dan 40.000. Daarnaast zijn er nog veel meer gewonden. Ook de materiële schade is enorm. Noodhulp voor de getroffen regio’s is nog lange tijd nodig. Het consortium 12-12 verenigt verschillende hulporganisaties die zich momenteel inzetten voor deze crisis”, zegt schepen voor Mondiaal Beleid Lotte Vreys.