Gemeente schenkt 3.250 euro noodhulp aan Oekraïne

Het noodhulpfonds omvat 6.500 euro en is een gemeentelijke begrotingspost die jaarlijks voorzien wordt om bij grote rampen of andere noodtoestanden snel een bijdrage te kunnen leveren. Het fonds werd opgericht naar aanleiding van de verwoestende orkaan Mitch in 1999 in Nicaragua en de aardbeving een jaar later in Turkije. Sindsdien schonk de gemeente al duizenden euro’s weg aan mensen in nood. Ook nu wil de gemeente haar steentje bijdragen en schenkt ze de helft van het beschikbare budget weg aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Maar Mol is zeker niet de enige gemeente die al een donatie deed. Onder meer buurgemeente Dessel liet ook al weten een mooi bedrag over te maken aan het Consortium 12-12 uit solidariteit.