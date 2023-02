Gemeente roept senioren op deel te nemen aan behoefteonderzoek

De gemeente wil met het onderzoek een representatief beeld krijgen van haar oudere bevolking en haar behoeften. “Onze samenleving vergrijst en het aantal senioren stijgt snel, ook in onze gemeente. Bovendien werden de voorbije jaren gekenmerkt door ingrijpende gebeurtenissen als de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne, de stijging van de energieprijzen,…”, zegt schepen voor Senioren Lotte Vreys. “Het gemeentebestuur is dan ook heel benieuwd naar de impact op onze senioren. Hoe kunnen we je ondersteunen en antwoord bieden op hun vragen? Om daar achter te komen, hebben we hun antwoorden nodig. Met de antwoorden uit een eerdere bevraging realiseerden we onze serviceflats en het lokaal dienstencentrum in Ten Hove. Hun input kan dus wel degelijk een groot verschil maken.”