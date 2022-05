Gemeente roept op om paars te dragen op Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie: "Want iedereen telt hier”

“Jammer genoeg is het in onze samenleving nog niet voor iedereen vanzelfsprekend om jezelf te zijn. Niet elke geaardheid en genderidentiteit wordt even gemakkelijk aanvaard. Door als gemeentebestuur de actie PAARS te ondersteunen en promoten, benadrukken we dat in onze gemeente iedereen telt”, zegt schepen voor Gelijke Kansen Wendy Soeffers. “Ook als gemeentebestuur dragen we ons steentje bij: zo hangen we de regenboogvlag uit aan onze gemeentelijke gebouwen.”