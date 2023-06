Gemeente Mol heeft nieuw algemeen nummer

Auto belandt in gracht, bestuur­ster gewond

Op de Steenweg op Leopoldsburg in Balen is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in de gracht beland. Het ongeval gebeurde rond 1.20 uur toen de bestuurster van de wagen de controle over het stuur van de auto verloor. De bestuurster, een 24-jarige vrouw uit Balen, liep bij het ongeval lichte verwondingen op.