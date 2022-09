Gemeente heeft ambitieuze plannen voor 15 Kapellekens: "Vernieuwen zonder inbreuk te doen aan de serene en biologisch waardevolle omgeving”

Mol Achter de schermen bij armoedever­e­ni­ging M.I.N. Mol: “Waar mensen met hun hart werken, daar gebeuren wonderen”

Mensen In Nood Mol vzw bestaat al sinds 1983 en zet zich na al die jaren nog steeds belangeloos in voor mensen in armoede. In de ontwijde kerk van Achterbos zamelen de vrijwilligers onder meer kleren, huishoudspullen en speelgoed in voor gezinnen die het moeilijk hebben. Maar M.I.N. Mol doet zoveel meer dan dat. “De kerk is eigenlijk slechts bijzaak. Onze missie is en blijft armoede zo vroeg mogelijk opsporen en voorkomen”, zegt voorzitter Diane Kerkhofs.

12 september