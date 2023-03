Gemeente en IOK binden strijd aan met leegstand in winkelcentrum: ‘We willen eigenaars sporen tot actie”

Gemeente Mol wil de leegstand in het winkelcentrum terugdringen en voert daarom een leegstandbelasting in. De nieuwe maatregel moet eigenaars van leegstaande handelspanden aanmoedigen om actie te ondernemen. “ Langdurige leegstand – én dus de hoge jaarlijkse belasting - kunnen de eigenaars in de eerste plaats zelf vermijden door verbeteringswerken uit te voeren aan het pand, de huurvoorwaarden aan te passen of andere actie”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V).

De gemeente baseert zich daarvoor op haar leegstandsbelasting voor woningen. “De procedure start daarbij telkens door het opstellen en beheren van een zogeheten ‘vermoedenslijst’ op basis van een administratief onderzoek. Op basis van deze vermoedenlijst voert IOK controles ter plaatse uit. Op basis hiervan wordt het officieel leegstandsregister opgebouwd. De eigenaars worden via een administratieve akte geïnformeerd dat hun eigendom op het register staat”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke (N-VA) uit. “Na afloop van deze beroepstermijn belandt de woning op het leegstandsregister. Elke woning die twaalf maanden op het register staat, valt onder de leegstandsbelasting. Deze wordt elke twaalf maanden door het gemeentebestuur geïnd totdat een woning zes maanden onafgebroken bewoond is of er renovatiewerken plaatsvinden. Elk jaar dat een woning langer op het register staat, stijgt de belasting met een bepaalde factor."

Twaalf maanden

Dezelfde systematiek wordt voortaan ook toegepast op de winkels in het Centrum. “We schakelen IOK in om op korte termijn een eerste ‘vermoedenslijst’ op te stellen. Dit gebeurt aan de hand van visuele vaststellingen: etalages zonder koopwaar, verloederde winkels of etalages, winkels zonder duidelijke activiteit,… Staat het winkelpand na één jaar nog steeds leeg, dan wordt het op de definitieve gemeentelijke register gezet”, zegt hij. “Wanneer een winkelpand twaalf maanden op het register staat, is de gemeentelijke leegstandsbelasting verschuldigd. De eerste keer bedraagt deze belasting 1.669,10 euro per winkelpand. Voor elke nieuwe leegstandstermijn van twaalf maanden heffen we de belasting opnieuw. Elk jaar dat een pand bijkomend blijft leegstaan, gaat dit bedrag dus fors omhoog. Na vijf jaar leegstand bedraagt de jaarlijkse belasting 8.345,6 euro.”

Afgebakende zone

De nieuwe leegstandsbelasting wordt echter alleen geïnd in het kernwinkelgebied, dat recent werd afgebakend, aangevuld met de Statiestraat tussen het station en de Guido Gezellestraat. “Het officiële kernwinkelgebied omvat de Statiestraat vanaf de Guido Gezellestraat, Laar, Baron van Eetveldeplein en Graaf de Broquevillestraat tot aan Edmond Van Hoofstraat. Daarnaast zijn ook de Voogdijstraat, Kloosterstraat, Lakenmakersstraat, het Rondplein en de Corbiestraat, tussen Rondplein en Baron van Eetveldeplein, in het gebied vervat”, zegt schepen voor Lokale Economie Lieve Heurckmans (CD&V).

“In samenwerking met IOK en de focus op het kernwinkelgebied willen we pandeigenaars in dit winkelgebied gericht aansporen tot actie. Langdurige leegstand – én dus de hoge jaarlijkse belasting - kunnen de eigenaars in de eerste plaats zelf vermijden door verbeteringswerken uit te voeren aan het pand, de huurvoorwaarden aan te passen of andere acties”, besluit ze.

