Gemeente breidt online afsprakenmodule uit

Mol Huisbier van De Kemping pakt zilveren medaille op London Beer Competiti­on: “We hadden er goede hoop op, maar het was nog steeds spannend”

Het huisbier van het immens populaire Één-programma De Kemping is in de prijzen gevallen op de jaarlijkse London Beer Competition, een internationale bierwedstrijd. Het blonde bier Ne Kemping, dat speciaal voor het programma gebrouwen wordt door de Kempische bier- en natuurliefhebbers Beer 4 Nature, kaapte de zilveren medaille weg. “Dit durfden we voorzichtig te dromen, maar dat het nu ook gelukt is, blijft echt zot”, zegt Kevin Vleminx van Beer 4 Nature.

7 april