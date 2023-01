Gemeente automatiseert aanvragen van vastgoedinformatie

Dessel Inbrekers stelen geld en juwelen uit woning

Inbrekers zijn maandag in de loop van de namiddag een woning binnengedrongen in de Spinnerstraat in Dessel. De lokale politie Balen-Dessel-Mol kreeg maandag in de vooravond melding van de bewoners dat een deur van de woning was geforceerd. De daders doorzochten het huis en gingen ervandoor met geld en juwelen.

24 januari