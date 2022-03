Geen vergunning voor kmo-zone naast Casino van Gompel: "Voorstel was niet te verzoenen met de verwachtingen van de buurt”

MolEen kleine overwinning voor de Gompelaars: de plannen voor de kmo-zone naast het Casino krijgen geen groen licht van het gemeentebestuur. Nadat de consultatieronde maar liefst 133 bezwaarschriften opleverde, oordeelt de gemeente nu namelijk dat het project in zijn huidige vorm onverzoenbaar is met de omgeving. “Een betonnen industrieblok valt gewoonweg niet te rijmen met de inplanting naast het Casino”, zegt Lawrence De Belder, eigenaar van het casino.

Een projectontwikkelaar diende eind vorig jaar een vergunningsaanvraag in voor de realisatie van tien kmo-units op het perceel links van het Casino van Gompel. Volgens het gewestplan is het perceel – net zoals het casino zelf - gelegen in industriegebied en is het project dus geoorloofd. De aanvrager wil de tien units onderbrengen in een grote industrieloods uit betonnen sandwichpanelen. Aan de linker- en achterzijde van het project werd wel een groenzone voorzien van drie meter breed om het project beter te laten opgaan in het landschap.

Voor een kmo-zone zou het er dus best groen uitzien, maar toch maakten de buurt en vzw CASINOVATIEF, dat het Casino momenteel restaureert en inricht als sociaal en cultureel centrum, zich ernstige zorgen. Hoewel een openbaar onderzoek niet wettelijk verplicht was voor deze specifieke zone van het gewestplan, organiseerde gemeente toch een consultatieronde vanwege de nabijgelegen bewoning en het naastgelegen beschermde Casino van Gompel. Daarbij werden maar liefst 133 bezwaarschriften ingediend.

Geen vergunning

En met succes, want de gemeente laat nu weten het project geen vergunning te geven. “Het project is niet functioneel inpasbaar in de omgeving met het naastgelegen beschermde Casinogebouw, de aanpalende woonwijk en de nabijheid van de waardevolle Molse Netevallei”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke. “De aanvraag heeft bovendien een negatieve mobiliteitsimpact voor de buurt en voldoet om verschillende redenen niet aan de geldende parkeerverordening. Zo bevat het project onvoldoende kwalitatieve parkeerplaatsen, zijn er problemen inzake verkeersafwikkeling op de kmo-zone zelf en bevinden er zich op het terrein geen opstel- of wachtruimtes voor laden en lossen.”

Volledig scherm Het Casino in Gompel © Jef Van Nooten

Verder zou het uitgetekende kmo-gebouw niet aanvaardbaar zijn op vlak van inplanting en schaalgrootte en zou het ontwerp met betonnen sandwichpanelen getuigen van onverantwoord materialengebruik tegenover de kwetsbare omgeving. “De realisatie van dit project leidt tot een te sterke negatieve impact op de belangrijke erfgoedwaarde van het Casino wat momenteel in zijn oude glorie wordt hersteld. Het project is disproportioneel groot in vergelijking met het Casino. Ook al ligt het perceel in industriezone, een project moet altijd rekening houden met de bestaande ruimtelijke context. Nieuwe ontwikkelingen mogen historische functies niet hypothekeren of negatief beïnvloeden."

Opluchting

Daar is Lawrence De Belder, eigenaar van het Casino sinds 2019, het volledig mee eens. “Het is en blijft industriegebied. Kmo-units zouden er dus geenszins zonevreemd zijn. Maar er staat al een woonwijk en een beschermd monument. Is dat ongelukkig? Misschien wel, maar ze staan er en dat mag je niet zomaar vergeten”, zegt hij. “De omgeving van de Citéwijk en het Casino is dus een soort mengvorm van industrie en wonen. Alle projecten die hier ingediend worden, moeten daar dan ook in passen. En dat was bij dit project niet het geval.”

Quote Kmo-units zouden niet zonevreemd zijn. Maar er staat al een woonwijk en een beschermd monument. Is dat ongelukkig? Misschien wel, maar ze staan er en dat mag je niet zomaar vergeten Lawrence De Belder

De Belder verwachtte dan ook dat de gemeente niet akkoord zou gaan met de plannen. “Het voorstel was gewoonweg niet te verzoenen met de verwachtingen van de buurt en valt niet te rijmen met de omgeving van het Casino”, meent hij. “Vooral de verhoogde verkeersdruk door al het zware vrachtverkeer zou grote problemen opleveren voor de buurt. Ik ben blij dat het gemeentebestuur dat inziet”, zegt hij. “Nogmaals, ik heb er niets op tegen dat er enkele loodsen zouden komen naast het casino. Het is immers industriegebied. Maar het moet dan wel op een manier gebeuren waarin alle partijen zich kunnen vinden”, besluit De Belder.

Beroep

Na de weigering van de vergunning door het college van burgemeester en schepenen heeft de projectontwikkelaar verschillende opties. Naast het aanpassen of stopzetten van het project behoort ook een beroepsprocedure bij de Deputatie van de provincie Antwerpen tot de opties. In dat geval maakt de Deputatie een nieuwe analyse van het dossier en krijgt het gemeentebestuur de mogelijkheid om de genomen beslissing te handhaven en/of te verdedigen.

