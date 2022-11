Geen 'Mol in Scène' volgend jaar: “Maar nieuwe plannen voor 2025 liggen al op tafel”

MolEr komt volgend jaar geen derde editie van het geliefde massaspektakel ‘Mol in Scène’, hoewel dat wel zo voorzien was door het gemeentebestuur. Deze editie zou ingaan op de band tussen gemeente Mol, stad Lommel en de lange traditie van de witzandontginning, maar het project zou te groot en te duur zijn om te verwezenlijken. “Maar momenteel zijn er wel concrete gesprekken met het Zilvermeer voor een nieuwe ‘Mol in Scène’ in 2025", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

‘Mol in Scène’ werd voor het eerst opgevoerd in 2011. Meer dan 500 medewerkers in regie van de bekende regisseur Luc Stevens brachten toen de geschiedenis van Mol in maar liefst achttien uitverkochte voorstellingen. Wegens het grote succes volgde er zes jaar later een tweede editie. Er werd toen een hedendaags stuk opgevoerd in verschillende Molse straten, waarin het verhaal van de vermaarde lichtstoeten werd verteld. De veertien voorstellingen konden opnieuw op een grote opkomst rekenen. Het was dan ook de ambitie van het gemeentebestuur om in 2023 - weer zes jaar na de vorige editie - een nieuwe ‘Mol in Scène’ op te voeren.

Kristallijn

Helaas blijken die plannen nu geschrapt te zijn. “Er waren al enige tijd gesprekken met stad Lommel en Sibelco voor een derde editie aan het Kristallijn, met als thema de ontginning van het witzand. Dat thema was gekozen naar aanleiding van het 150-jarige bestaan van Sibelco”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Uiteindelijk bleek het project te grootschalig en te duur te zijn. Vandaar dat er met alle partners samen beslist is om de plannen op te doeken. We konden het prijskaartje gewoon niet verantwoorden. Met spijt in het hart, maar wel een bewuste keuze.”

Volledig scherm Sibelco blaast dit jaar 150 kaarsjes uit. © Sibelco

Maar uitstel betekent geen afstel. Het gemeentebestuur heeft namelijk concrete gesprekken opgestart met een andere lokale partner, waar het witte zand van de Kempen eveneens een belangrijke rol speelt: Provinciaal Domein Zilvermeer. “De plannen liggen nog niet definitief vast, maar het Zilvermeer staat er zeker voor open. Het domein zou toch een oplossing kunnen bieden, gezien daar praktisch alle voorzieningen reeds aanwezig zijn: parking, horecagelegenheden, etc. Kortom, alle zaken die we aan het Kristallijn ontbraken en die de kosten te hoog deden oplopen.” De bedoeling is dat deze aangepaste derde editie in 2025 in première gaat.

Teleurstelling

Oppositiepartij Vooruit zegt teleurgesteld te zijn dat er geen Mols massaspektakel kan doorgaan volgens de ‘normale’ planning. “’Mol in Scène’ heeft in 2011 en 2017 vele harten beroerd. Honderden vrijwilligers hebben dit project mee gedragen. Duizenden Mollenaars hebben nog steeds goede herinneringen aan dit gemeenschapsvormend project”, klinkt het. “Ook in deze tijden is er nood aan een hartverwarmend project als ‘Mol in Scène’. Deze opvolger van de Heilige Doornstoet verdient een vervolg. Het was een mooie traditie geworden om om de zes jaar een ‘Mol in Scène’ te organiseren”, reageert gemeenteraadslid voor Vooruit en voormalig schepen van Cultuur Paul Vanhoof.

