Gebouwen tot acht bouwlagen in centrum: “Om meer groen te kunnen creëren”

Het is intussen zeven jaar geleden dat het RUP Centrum werd goedgekeurd in Mol. Dat ruimtelijk uitvoeringsplan creëerde zowel voor de eigenaars als het gemeentebestuur duidelijkheid over de toegelaten bouwhoogte en bouwdieptes in het afgebakende centrumgebied. “Dit RUP maakte een einde aan de aanhoudende discussies en onduidelijkheden hierover. Daarnaast besteedde het RUP heel wat aandacht aan het behoud en de uitbreiding van de zogeheten ‘groene as’. Dit groen lint moet zich uitstrekken vanaf de Martelarenstraat over de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan, de Boomgaardstraat en de Guido Gezellestraat”, blikt schepen Andreas Verbeke terug op het RUP Centrum uit 2015.

Groene as versterken

Omdat stedenbouwkundige inzichten over woonverdichting en vergroening voortdurend evolueren, wordt het RUP uit 2015 nu aangepast. “Het aangepaste RUP voorziet op drie locaties langs het groene lint bijkomende mogelijkheden om woonverdichting te combineren met vergroening. Door binnen een project op specifieke punten extra bouwlagen toe te laten, ontstaan op deze specifieke locaties mogelijkheden om extra te vergroenen en de groene as te versterken”, motiveert schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke. “Extra bouwlagen en hoogteverschillen binnen één project creëren bovendien meer mogelijkheden en ruimte voor architecturale vernieuwing. Deze extra bouwlagen moeten uiteraard steeds gepaard gaan met het verzekeren van de privacy van de omwonenden.”

Quote Extra bouwlagen en hoogtever­schil­len binnen één project creëren bovendien meer mogelijkhe­den en ruimte voor architectu­ra­le vernieu­wing. Schepen Andreas Verbeke

Concreet wordt het RUP aangepast voor drie locaties. Een eerste locatie betreft de hoek van de Jakob Smitslaan met de Asstraat. “Om een sterkere wandelverbinding te maken tussen de Jakob Smitslaan en het Boulevardpark mogen toekomstige ontwikkelingen op deze hoek hoger en dieper uitgewerkt worden. In ruil daarvoor komt er extra groene ruimte.”

Acht bouwlagen

De tweede locatie gaat over de hoek van Boomgaardstraat, Statiestraat en Guido Gezellestraat, op de plaats van huidige supermarkt GB Carrefour en de voormalige rijkswachtkazerne. “Deze aaneengesloten locatie vormt het kruispunt van de groene as met de winkelkern. Een nieuwe ontwikkeling op deze locaties moet een eyecatcher vormen en dienen als toegangspoort tot het kernwinkelgebied”, aldus Verbeke. “Door het mogelijk maken van een accent met acht bouwlagen op de hoek van de Statiestraat met de Boomgaardstraat, ontstaat er ruimte voor het creëren van een groen plein in de Boomgaardstraat en extra vergroening in de Statiestraat. Het RUP maakt het mogelijk dat er op de locatie van de oude rijkswachtkazerne een buurtsupermarkt komt, ter vervanging van de huidige GB Carrefour.”

Guido Gezellestraat

De derde locatie betreft de site Guido Gezellestraat. De vroegere site van het voormalige gemeenschapsonderwijs in de Guido Gezellestraat werd opgedeeld in drie delen. Het middelste gedeelte maakte plaats voor het nieuwe politiegebouw, in de gebouwen op de rechterzijde kwam de Academie voor Muziek en Woord. “De linkerzijde van dit perceel is bestemd voor een woonproject. Om de parkruimte voor het huidige politiegebouw te versterken en een aantal waardevolle bomen te behouden aan de zijde van de Guido Gezellestraat, wordt in het RUP dit toekomstige woonproject achteruit richting spoorweg verschoven”, besluit Andreas Verbeke. “Daarnaast moet 30% van het volledige terrein onbebouwd blijven en ingericht worden als publieke groene ruimte. Deze beperking wordt gecompenseerd met de toelating om binnen het project twee accenten met zes bouwlagen te voorzien aan de zijde van de spoorweg. Op deze locatie geeft dat geen hinder op vlak van privacy en sluit het mooi aan op het nieuwe politiegebouw.”

Openbaar onderzoek

Van 5 december tot 3 januari loopt er een openbaar onderzoek naar het nieuwe RUP Centrum. Op woensdagavond 7 december van 19 uur tot 21 uur is er ook een infomarkt in de raadzaal van ’t Getouw.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.