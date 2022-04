Gebouw brandt uit naast fietsostrade

Mol Stephanie en Ives zijn nieuwe uitbaters bistro Vita Den Uyt

Vanaf 1 april heten Stephanie en Ives je welkom in Sportbeat Time, de nieuwe horecazaak bij zwembad Vita Den Uyt. “Ze kijken ernaar uit om je samen met hun team in de watten te leggen. Naast de knabbels en babbels in de bistro, focussen zij meer en meer op take away, zodat je in de zomer aan het buitenzwembad op je handdoek kan genieten van een snack en een drankje”, zegt schepen van Sport Hans De Groof. “Je kan binnenkort ook regionale sportwedstrijden volgen in de bistro.” Op weekdagen openen zij de deuren van 11 tot 23 uur, in het weekend van 9 tot 21 uur.

1 april