Gebouw brandt uit naast fietsostrade: mogelijk brandstichting

De brandweer in Mol moest woensdagavond uitrukken om een brand te blussen. Ter hoogte van de Merelstraat en Eksterstraat in Mol was rond 18 uur brand ontstaan in een onbewoond huis langs de fietsostrade. De brandweer snelde ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de woning zware schade opliep. De oorzaak van de brand is niet gekend en zal verder onderzocht worden. De politie sluit niet uit dat er brandstichting in het spel was.