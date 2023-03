GBS Mozawiek tovert leesklasje om tot heuse schoolbibliotheek

Het was wekenlang het best bewaarde geheim van Gemeentelijke Basisschool Mozawiek, maar vrijdagmiddag mocht iedereen het weten: het leesklasje is een officiële schoolbibliotheek geworden. Alle 400 leerlingen, van de peutertjes tot het zesde leerjaar, kunnen er vanaf volgende week leesvoer in de boekentas steken om thuis te verslinden. “In de gloednieuwe collectie van ruim 1.250 boeken zal elk kind hier wel zijn gading vinden."

Nadat er eerder ook al een schoolbib opende in Klim-Op (Ginderbuiten) en De Toren (Achterbos) is nu ook Mozawiek in Ezaart aan de beurt in het project ‘Leesplezier voor ieder kind’. Daarmee streeft de bibliotheek van Mol naar een eigen bib voor elke Molse basisschool. “De bibliotheek speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van de leesbevordering. Daarom zet ook onze bibliotheek volop in op leesplezier”, zegt schepen voor Onderwijs en Bibliotheek Hilde Valgaeren (N-VA). “Jammer genoeg is lezen bij kinderen vaak een verplicht nummertje en net daar wringt het schoentje. Studies tonen aan dat lezen pas vruchten afwerpt wanneer kinderen er ook werkelijk plezier aan beleven."

Volledig scherm De sleutel van de nieuwe schoolbib is gevonden! © Liese Demeulenaere

Maar de stap naar de bibliotheek is vaak nog te groot. En dus komt de bibliotheek gewoon naar de scholen toe. “Wij vinden leesplezier sowieso al erg belangrijk. Zo hebben wij elke week een gezamenlijk leesmoment. Ook hadden wij al een leesklasje. Dat is nu dus omgebouwd tot een echte schoolbibliotheek”, vertelt Eva Hannes, directeur van Mozawiek. “De leerlingen wisten wel al dat er iets op til was. (lacht) Ze waren erg nieuwsgierig. De rolluiken van ons leesklasje waren immers al weken toe, zodat wij in alle rust de verbouwingen konden uitvoeren. Vandaag moesten de leerlingen dan een code kraken om de sleutel naar de nieuwe schoolbib te vinden.” Wanneer het mysterie was opgelost, mochten alle leerlingen een kijkje gaan nemen in de ‘minibibliotheek’ met leuke posters, enkele leestafels en zelfs een knus leeshoekje.

Lidkaart

“Onze leerlingen vinden hier zowaar 1.250 boeken in elk genre en voor elke leeftijd. Er zijn ook tal van luisterboeken en strips. Al die boeken werden specifiek voor ons aangekocht door de bibliotheek. Daar zijn we erg dankbaar voor. Bovendien zal de collectie ook elk jaar geüpdatet worden. De leerlingen mogen daarbij ook suggesties geven”, legt de directeur uit. Alle leerlingen krijgen overigens ook een ‘lidkaart’ die ze moeten laten scannen door de aanwezige vrijwilligers, wanneer ze een boek ontlenen. Vervolgens mogen ze thuis drie weken genieten van hun leesvoer. Leerlingen die hun boeken sneller verslinden, kunnen elke dinsdag langsgaan in de schoolbib om van boek te wisselen.

Volledig scherm Alle leerlingen kwamen een kijkje nemen in hun gloednieuwe schoolbib. © Liese Demeulenaere

Bezoek

Dat de leerlingen van Mozawiek nu een eigen schoolbibliotheek hebben, wil echter niet zeggen dat ze niet meer welkom zijn in de ‘grote’ bib in het Getouw. Integendeel. “Naast de eigen schoolbibliotheek moet ook de weg naar de bibliotheek open blijven”, beaamt schepen Valgaeren. “Daarom organiseert de bibliotheek voor elke klas minstens één bezoek per schooljaar. Niet met het doel om boeken uit te lenen, wel om kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek en het kiezen van boeken of om leesbevorderingsactiviteiten te volgen. Het bezoek moet kinderen aanzetten om de bibliotheek ook in hun vrije tijd te bezoeken.”

Volledig scherm De nieuwe schoolbib van Mozawiek is geopend. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Alle leerlingen kwamen een kijkje nemen in hun gloednieuwe schoolbib. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Alle leerlingen kwamen een kijkje nemen in hun gloednieuwe schoolbib. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm De nieuwe schoolbib van Mozawiek heeft ook een knus leeshoekje. © Liese Demeulenaere

