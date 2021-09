Gangsters die per abuis bejaard echtpaar overvielen, riskeren tot negen jaar cel

MolDrie mannen uit Antwerpen pleegden in mei vorig jaar een brutale home invasion in de Beekstraat in Mol. De daders gingen ervan uit dat er tot 500.000 euro drugsgeld in de woning zou liggen. In werkelijkheid vielen ze binnen bij een bejaard echtpaar dat amper geld in huis had. Daarvoor riskeren ze nu tot negen jaar cel. Het vonnis volgt op 15 september.