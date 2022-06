Fietsveiligheid wordt topprioriteit voor nieuwe kruispunten Turnhoutsebaan met Kapellestraat en Postelarenweg

Mol Ook basis­school Klim-Op krijgt nieuwe ZEBRApaden vóór de start van schooljaar

In tegenstelling tot veel andere Molse scholen kreeg GBS Klim-Op in Ginderbuiten nog geen nieuwe ZEBRApaden omdat er nog geen duidelijkheid was over de locaties ervan. Nu de knoop werd doorgehakt, laat de gemeente weten dat de nieuwe ZEBRApaden er nog komen vóór de start van het nieuwe schooljaar in september.

28 juni