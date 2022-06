Fietstunnel onder Zuiderring afgesloten door wateroverlast

Hoogstraten RESTOPTIP. HautRu in Hoogstra­ten: culinair genieten naar ieders portemon­nee

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak en van brasserie tot fine dining. Deze week HautRu in Hoogstraten. De zaak vierde begin dit jaar het tienjarig bestaan en is ondertussen een gevestigde waarde. Maar sinds kort wijzigde chefkok zijn concept een beetje, want zo kan je zelf bijvoorbeeld je lunch samenstellen. En dat nog altijd in dezelfde aangename setting en met de vriendelijke bediening. Lees hier meer restotips in ons dossier.

