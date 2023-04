Fietsers moeten omrijden tijdens voorbereidende werken in Sint-Apollonialaan

Dirk en Vicky openen B&B tussen de uilen in Frans paradijsje: “Het enige wat je hier hoort zijn de fluitende vogeltjes”

Leven als God in Frankrijk: het is voor de meesten onder ons een onbereikbare droom. Voor Dirk Van Bijlen en Vicky Werelts uit Dessel is het echter al twee jaar realiteit. Na meer dan dertig jaar houten tuinhuizen bouwen, zetten ze in 2021 hun zaak stop en verhuisden ze definitief naar hun vakantiehuis in het piepkleine Goulles. Voortaan verwelkomen ze ook gasten in hun knusse B&B La Petite Chouette. “Liever één vakantiehuis dan duizend tuinhuizen”, lacht Dirk.