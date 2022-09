Fietsbieb helpt kinderen weer veilig met de fiets naar school gaan

De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een lage prijs. “Ouders weten het al langer: een kind ontgroeit zijn fietsje niet alleen bijzonder snel, ook de druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee kan volgen. En al vind je op een rommelmarkt vlot een leuk tweedehandsje, vaak komen er wat kosten aan te pas vooraleer zoon of dochter veilig de baan op kan”, zegt schepen voor Sociale Zaken Wendy Soeffers. “Leden van de Fietsbieb hoeven zich daar echter geen zorgen over te maken. “Zij kunnen voor hun kind tot 12 jaar oud een jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde.”

Wie lid wil worden van de Fietsbib betaalt 20 euro als instapkost en daarna nog 20 euro waarborg als ze een fiets lenen. “Deze waarborg krijg je terug als je de fiets weer inlevert. Zo krijgen gezinnen de kans om dagelijks gebruik te maken van een tweedehands kinderfiets die tiptop in orde is”, zegt de schepen. “En is zoon of dochter aan een grotere fiets toe of wil hij of zij eens een ander modelletje? Wel, dan mogen leden de geleende fiets gewoon inwisselen voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Een heel jaar lang! Zelfs veel langer, als je ook de volgende jaren lid blijft.” Wie overigens een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis lid. Die fiets wordt vervolgens volledig in orde gebracht en krijgt al gauw een nieuw leven. Zeker met de start van het nieuwe schooljaar is de Fietsbieb interessant voor alle jonge gezinnen. Interesse? Je vindt de Fietsbieb op het adres Sint-Apollonialaan 198. Elke tweede woensdag van de maand van 14 tot 16 uur staan de vrijwilligers er voor je klaar.