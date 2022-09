Fiberklaar brengt supersnel en stabiel internet naar Mol: “Iedereen kan zich gratis aansluiten”

MolDeze vrijdag is Fiberklaar officieel gestart met de uitrol van zijn open glasvezelnetwerk in Mol. De eerste spadesteek werd gezet in de Duinbergstraat. Van daaruit wordt er maar liefst 211 kilometer aan sleuven gegraven voor de aansluiting van bijna 14.000 huishoudens. “De Mollenaren toonden heel veel interesse”, zegt Nicholas De Walsche, commercieel directeur van Fiberklaar.

Het nutsbedrijf Fiberklaar verovert heel Vlaanderen met zijn glasvezelnetwerk. Ook in Mol wordt nu gestart met de uitgebreide graafwerken zodat de inwoners in de toekomst kunnen genieten van supersnel en stabiel internet. Wegens de enorme oppervlakte van de gemeente wordt er gestart met de meest dichtbevolkte delen. Gehuchten die verder van het centrum liggen komen daardoor pas later aan de beurt. Als alles goed gaat, dan zijn de werken tegen het najaar van 2024 afgerond.

‘Pops’

“We gaan aan de slag met ruim 120 arbeiders die tegelijkertijd op verschillende locaties zullen werken. In totaal moeten we maar liefst 211 kilometer sleuven graven langs de straten en dan nog eens 80 kilometer in de voortuinen voor de effectieve aansluiting. De komende maanden zal er dus altijd wel ergens hinder zijn in Mol, maar de bewoners worden telkens op voorhand geïnformeerd”, vertelt Bert Geukens, programma manager bij aannemer APK Group. “Voor het Molse netwerk bouwen we zes ‘pops’, kleine nutshuisjes te vergelijken met transformatorhuisjes, die het kloppende hart vormen. Van daaruit trekken we duizenden glasvezelkabels tot bij de mensen thuis en zorgen we voor een aansluiting in de vorm van een fibercontactdoos. Daarna kunnen ze daar zelf hun router op aansluiten en dan zijn ze vertrokken.”

Fiberklaar rolt zijn open glasvezelnetwerk uit in Mol.

Elk huishouden krijgt overigens één glasvezelkabel voor zich alleen. “Zo garanderen we supersnel en stabiel internet voor iedereen. Je hoeft je verbinding immers niet te delen”, knipoogt Nicholas De Walsche, commercieel directeur van Fiberklaar. “Glasvezelkabels hebben trouwens een onbeperkte capaciteit en zorgen voor een veel hogere reactiesnelheid van het netwerk. Zo hapert je internet niet bij gebruik. Toch is dit geen nieuwe technologie. Dit bestaat al sinds de jaren 70, maar wordt nu pas echt gangbaar. Het is overigens zeer ecologisch. Koper, dat nodig is voor traditionele telefoon- en televisiekabels, is immers schaars. Glasvezel wordt daarentegen gemaakt van zand, een grondstof die praktisch onuitputtelijk is. Glasvezelkabels verbruiken ook veel minder energie en zijn minder corrosiegevoelig. Daardoor zijn ze veel onderhoudsvriendelijker en gaan ze langer mee. Je moet de bodem achteraf ook niet saneren, bij koperkabels is dat wel het geval.”

Vrije keuze

Glasvezelkabels hebben dus tal van voordelen. Veel Mollenaars waren dan ook meteen enthousiast en kozen voor een gratis aansluiting. “Maar ook mensen die zich nog niet hebben laten overtuigen, kunnen zich alsnog laten aansluiten op het netwerk als de aannemer in hun buurt aan de slag is”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Als gemeentebestuur vinden we het ook fijn dat Fiberklaar een open netwerk is. Dat wil zeggen dat inwoners van Mol de vrije keuze hebben voor de deelnemende telecomprovider die voor hen het meest geschikt is voor diensten zoals internet, digitale TV, clouddiensten, gaming, VR, streaming en telefonie. De gratis huisaansluiting verandert bovendien niets aan de bestaande internetaansluiting. Kortom, Fiberklaar geeft onze inwoners de kans om mee te kunnen op digitale stroom, als ze dat zelf willen.”

Fiberklaar rolt zijn open glasvezelnetwerk uit in Mol.

