Feie Aerts (11) is verkozen tot nieuwe kinderburgemeester

voetbal eerste provinciale Jarno Molen­berghs trekt met Berg en Dal naar Zoersel: “Ik wil mijn ervaring met de jonge gasten delen”

Hoewel de competitie slechts enkele weken bezig is, is er in eerste provinciale bovenaan het klassement al enige aftekening merkbaar. Dat Berg en Dal mee voorin staat, is geen verrassing. De Meerhoutse formatie beschikt over een kern die in staat moet zijn een rol van betekenis te spelen.

6 oktober