Familiegeschiedenis laten opzoeken in gemeentearchief? Voortaan moet je ervoor betalen

Benieuwd naar je voorouders, wil je oude kranten raadplegen of iets opzoeken over de geschiedenis van de gemeente? Dan kan je terecht bij de dienst erfgoed in ’t Getouw. “Jaarlijks vindt een honderdtal inwoners hun weg naar ons archief waarvan de meesten zelf aan de slag gaan met stamboomonderzoek. Maar ook onze (erfgoed)bibliotheek, foto- en prentkaartencollectie weten vele mensen te boeien”, zegt schepen voor Erfgoed Frederik Loy. “De toegang tot de leeszaal is gratis. Een aantal bronnen zijn gedigitaliseerd en kan je raadplegen op de computers van onze leeszaal. We beschikken ook over een uitgebreide vakbibliotheek die je gratis kan raadplegen. Je kan de meeste boeken ook uitlenen als je lid bent van de gemeentelijke bibliotheek.”