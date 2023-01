Familie vermiste Walter Cambré (59) geeft zoektocht niet op: "Élke tip is welkom, we blijven zoeken”

Mol/GeelDe 59-jarige Walter Cambré uit Millegem is al meer dan een week vermist. Op maandag 16 januari werd hij nog twee keer gezien in de omgeving, maar sindsdien is hij spoorloos. Zijn familie lanceert daarom een oproep voor nieuwe tips. “Mijn vader is een grote man en had een opvallende fleece aan. Iemand moet hem toch nog gezien hebben?”, aldus zijn dochter Katrien.

Maandagavond 16 januari omstreeks 18.40 uur vertrok Walter Cambré zonder iets te zeggen te voet vanuit zijn woning in de Lijsterdreef te Millegem. “Mijn mama was ondertussen aan het bellen in papa’s bureau. Toen ze daarna terug naar de living kwam, had ze meteen door dat papa er niet meer was. Hij had ook zijn gsm en portefeuille achtergelaten”, vertelt Katrien.

“Papa had die avond iets gedronken, maar hij was zeker niet zat. Mama was dan ook meteen bezorgd en contacteerde de politie. Die namen het gelukkig ook onmiddellijk serieus en hebben die avond nog een zoekactie met honden gestart. De volgende dag zochten ze ook al met een helikopter. Ook dit weekend werd er opnieuw gezocht met speurhonden. Maar helaas, hij werd nog niet teruggevonden.”

Verward

Wel leverde de zoekacties al enkele getuigen op. “We weten dat papa na zijn vertrek hier naar het Miloheem is gegaan om daar nog iets te drinken. Daar merkte men op dat hij verward was. Dat kan kloppen. Wij hebben de laatste tijd ook al gemerkt dat hij soms geheugenproblemen heeft. Niet in die mate dat hij aan dementie lijdt, dat zeker niet. Maar hij is soms wel verward”, vertelt ze. “Hij is later die avond ook nog gezien in Geel, aan de Millegemseweg in Kievermont. Hij ging daar aan de kant staan om een auto te laten passeren. Toen we dat hoorden, zijn we daar meteen gaan aanbellen in de buurt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Walter Cambré en zijn dochter Katrien afgelopen zomer. © Katrien Cambré

Na lang proberen heeft de familie de tipgever uiteindelijk ook gevonden. “Maar hij kon niet zeggen welke kant mijn vader opging. Wat er daarna gebeurd is, daar hebben we dus het raden naar.” Walter zou de buurt nochtans goed kennen. Hij gaat er namelijk regelmatig wandelen. “De politie denkt daarom dat hij daar nog is, maar het is erg moeilijk om gericht te kunnen zoeken. Het is zo’n groot gebied. We weten niet waar we moeten beginnen”, zegt Katrien. “Zelf hebben we al op sociale media zijn opsporingsbericht massaal verspreid. Familie en vrienden hebben ook al flyers uitgedeeld in Geel, in de hoop dat men daar iets gezien heeft."

Gepland

Zelf zoeken Katrien, haar mama en broer ook verder in hotels, campings, leegstaande panden,... “Mijn vader heeft die dag namelijk nog boodschappen gedaan, maar die boodschappen zijn nooit bij ons thuis geraakt. Heeft hij ze ergens met de auto afgezet en is hij daarna te voet teruggegaan? Had hij dit gepland? Het is zó onwaarschijnlijk. We snappen er helemaal niets van”, zucht ze. “Dit is echt niet hoe wij of zijn goede vrienden hem kennen. Hij heeft twee jonge kleinkinderen, op wie hij zo fier is. Papa zou hen nooit zo maar achterlaten. Het is gewoon ondenkbaar.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Walter Cambré werd onlangs nog voor de tweede keer grootvader. © Katrien Cambré

Tips

“Hoe langer het duurt, hoe moelijker het ook wordt. Door de sneeuw en de vriestemperaturen van het afgelopen weekend vreest mijn mama ondertussen voor het ergste. De politie is er echter van overtuigd dat hij nog leeft. Dat geeft mij toch nog hoop”, zegt Katrien. “Als iemand ook maar iets gezien heeft - een glimp van mijn vader, een tas boodschappen of wat dan ook - meld het dan alsjeblieft bij de politie. Élke tip is welkom, we blijven zoeken. Ook wie een leegstaand pand heeft of kent, ga daar misschien eens kijken. Ook wil ik iedereen vragen om beelden van eventuele bewakingscamera’s te bekijken. Zo vinden we misschien nog een nieuwe aanwijzing.”

Walter Cambré is 1.89 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft kort grijzend haar, een snor en een ringbaard. Hij draagt een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een lichtgrijze jeansbroek, een wit en blauw geruit hemd, een fleece met zwarte en rode ruiten, een donkergrijze vest en bruine bottines. Heb je hem gezien of weet je waar hij verblijft? Neem dan contact op met de politie via opsporingen@police.belgium.eu of op het gratis nummer 0800 30 300.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.