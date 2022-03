Faitradekoffie en een krantje: Wereldwinkel breidt uit met fraaie ontmoetingsruimte

MolOxfam Wereldwinkel op het Santo Tomasplein wordt uitgebreid met een sfeervolle ontmoetingsruimte, waar iedereen welkom is voor een koffie of pintje. De uitbreiding wordt opgetrokken in een fraaie oranjeriestijl die perfect past bij de authentieke sfeer en uitstraling van de honderd jaar oude schoolmeesterwoning. De werken zouden reeds dit najaar afgerond moeten zijn. “Na sluitingstijd kan de ontmoetingsruimte door de mondiale verenigingen gebruikt worden voor activiteiten en vergaderingen”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

De Wereldwinkel van Mol werd reeds in oktober 1971 geopend. “De 50ste verjaardag in 2021 werd door corona noodgedwongen met slechts een bescheiden verjaardagsfeestje gevierd. De uitbreiding die hopelijk nog dit najaar voltooid is, geeft - weliswaar met een jaartje vertraging – extra aanleiding voor een uitbundig feestmoment”, zegt Lotte Vreys, schepen voor Mondiaal Beleid. “De meer dan dertig vrijwilligers kunnen dan met veel voldoening terugblikken op een rijke geschiedenis én vooruitblikken naar een succesvolle toekomst. Al vele jaren zetten ze zich met hart en ziel in om onze inwoners te verwennen met Fairtradeproducten uit alle uithoeken van de wereld. In de toekomst kunnen ze deze (h)eerlijke producten ook serveren in hun eigen gezellige ontmoetingsruimte. Naar een geschikte naam wordt trouwens nog gezocht.”

De uitbreiding van zo’n 60 vierkante meter groot wordt gerealiseerd in een fraaie oranjeriestijl. “De ramen tot op de grond zorgen voor een overvloed aan daglicht. In de zomer kunnen deze ramen volledig open, waardoor het geheel wordt uitgebreid met een terras. Zeker na de realisatie van een Groen Hart voor MooiMol wordt het op dit plein in het hart van het Centrum ongetwijfeld heerlijk vertoeven”, meent burgemeester Wim Caeyers. “Iedereen is voor een drankje welkom tijdens de openingsuren van de winkel. Na sluitingstijd kan de ontmoetingsruimte door de mondiale verenigingen gebruikt worden voor activiteiten en vergaderingen. De winkel en de ontmoetingsruimte zijn onderling verbonden, maar kunnen ook van elkaar afgesloten gebruikt worden. Nieuw sanitair voor de ontmoetingsruimte is eveneens voorzien. Dit wordt mooi geïntegreerd in de huidige garagebox, achteraan de site.”

Renovatie

Samen met de uitbreidingsplannen van de Wereldwinkel op het gelijkvloers investeert het gemeentebestuur ook fors in de renovatie van het gebouw. “Zo vernieuwen we alle daken, waarbij we uiteraard de kenmerkende met balkjes ondersteunde dakranden behouden. Daarnaast vervangen we verschillende gaskachels door een energiezuinige centrale verwarming”, zegt Caeyers. De uitbreiding en renovatie worden qua timing en technisch zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, rekening houdend met de timing van de verschillende aannemers die op de site moeten werken. “Om huidige werking van de wereldwinkel op deze locatie te verzekeren engageert het gemeentebestuur zich om een langdurige overeenkomst af te sluiten voor het gebruik van de gelijkvloers. De winkel blijft zoveel mogelijk geopend tijdens de werken.”

Volledig scherm De Wereldwinkel krijgt een uitbreiding in fraaie oranjeriestijl om de nieuwe ontmoetingsruimte te huisvesten. © Gemeente Mol