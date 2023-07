Extra fietsomleiding voor werken aan kruispunt Achterbos – Sint-Apollonialaan

Ondanks onvrede van weggebrui­kers: Tractor­sluis in Avoort­straat wordt definitief

Als onderdeel van een proefopstelling werd in november vorig jaar een tractorsluis geplaatst in de Avoortstraat, tussen de Geelsebaan en de Molenhei, in een poging het sluipverkeer te weren en een veiliger woon-werkfietsverkeer te creëren. Wegens de positieve resultaten is nu beslist de tractorsluis definitief te behouden.