Ex-uitbaatster van café Wassalon in shock na verplichte sluiting: “Hij heeft mijn bloeiende café in drie maanden kapot gemaakt”

Vechtpartijen, nachtlawaai en drugsgebruik. Het is sinds een paar maanden schering en inslag bij café Wassalon in de Corbiestraat in Mol. Het café moet nu verplicht de deuren sluiten op burgemeestersbevel. De huidige uitbater nam de kroeg in november over van Anita Caeyers. “Als er nu ’s nachts drie mensen binnen zitten, zijn er drie mensen aan het vechten. Op het terras wordt terwijl met stoelen gegooid”, getuigt de ex-cafébazin.