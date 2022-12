Elke Molse school is nu zichtbaar rookvrij

“Sinds 18 november roken we niet meer in en rond scholen, de kinderopvang en het verkeerspark. Hiermee verminderen we de confrontatie van kinderen met rokers, zodat ook de aantrekkingskracht van de sigaret daalt”, zegt schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “Met deze actie benadrukken we bovendien het label van Gezonde Gemeente dat we al sinds 2014 fier in ons bezit hebben. We streven ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven.” De scholen waren dus al een maand rookvrij, maar dat is voortaan ook te zien dankzij de signalisatieborden.