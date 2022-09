Eerste van twee lichtstoeten verwondert bezoekers

Mol Kermis strijkt neer in Ginderbui­ten

In Vekeblok te Ginderbuiten kan je binnenkort weer genieten van de kermis. De foorkramers strijken er neer van zaterdag 24 tot en met dinsdag 27 september. De kermis start dit jaar overigens uitzonderlijk een dag vroeger. Dat extra dagje kermis kan je spenderen in de schietkraam, het lunapark of misschien wel op de kindermolen, maar je kan ook deelnemen aan de actie ‘Scoren op de Molse Foren’. Voor elke 5 euro die je aan een deelnemende kraam op de kermis spendeert, ontvang je een deelnameformuliertje. Vul het formulier in en deponeer het in een centrale verzamelbox op de kermis om kans te maken op een van de pretpakketten ter waarde van 50 euro.

8 september