Eerste glasvezelkabels van Fiberklaar gaan binnenkort de Molse grond in

De voorbije maanden gaf meer dan 20 procent van de Mollenaars binnen het projectgebied van Fiberklaar aan interesse te hebben in een glasvezelnetwerkverbinding. Daarom start de aannemer maandag 12 september met de eerste fase. Daarbij zullen slechts één of twee ploegen worden ingezet. “Bij verdere vordering van dit enorme project wordt het aantal werkploegen stapsgewijs verhoogd tot zeven à acht. Vooraleer de werken in een bepaalde straat of buurt effectief starten, ontvangen de bewoners tijdig een bewonersbrief van APK Group in de brievenbus met alle informatie over het verloop van de werken”, zegt Verbeke.

Hinder

Tijdens de werken probeert de aannemer mogelijke hinder zoveel mogelijk te beperken. “De werkploeg legt elke werkdag ongeveer 150 meter sleuven in de berm open. De gegraven sleuf wordt na het plaatsen van de kabel zo snel mogelijk - meestal dezelfde dag - opnieuw opgevuld. Bewoners kunnen te voet steeds hun woning bereiken dankzij een voetgangersbrug. Na aanleg van de ondergrondse kabels wordt alles opnieuw in de oorspronkelijke staat hersteld”, zegt hij. “Je garage of oprit is tijdens de werken mogelijk even niet bereikbaar. De aannemer vraagt alle bewoners om hun wagen tijdens de werken niet in de garage of op de oprit te parkeren als je deze overdag nodig hebt. De geplande datum kan verschuiven door weerverlet of andere onvoorziene omstandigheden.”

Wanneer er wordt gewerkt langs drukke verkeersaders of onder belangrijke fietspaden zullen de werkzaamheden uiteraard een grotere impact hebben. “Op dat moment communiceert de aannemer niet alleen met bewonersbrieven, maar zetten we ook tijdig onze publieke communicatiekanalen in. Eén van de eerste belangrijke straten die op deze manier aan bod zal komen, is de Molderdijk. Verdere info hierover volgt nog”, besluit de schepen.

