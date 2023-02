Eenrichtingsverkeer op Zelm voor fuif Moonparty

Vic Swerts is 83 en staat nog steeds aan het roer van wereldspe­ler Soudal: “En bijna was ik cafébaas geweest...”

Tijd lijkt op Vic Swerts geen vat te hebben. De eigenaar van siliconenproducent Soudal in Turnhout vierde zopas zijn 83ste verjaardag, en is niet van plan om het rustiger aan te doen. Een bedrijf leiden dat meer dan 4.000 werknemers over 75 vestigingen telt en actief is in 140 landen, blijft voor hem vooral een groot plezier. Swerts vertelt hoe hij zijn bedrijf uit de grond stampte, door crisissen loodst, en combineert met het gezinsleven. “Het is hier een zachte dictatuur", zegt hij zelf. Maar dan wel een plezante.