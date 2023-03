Eengemaakte Kunstencampus is weer een stapje dichterbij: Gemeente start aanbestedingsprocedure op

De historische site De Zwaan moet tegen 2027 een eengemaakte ‘Kunstencampus’ worden, waar zowel de Molse Academie voor Muziek en Woord als Academie voor Beeldende Kunsten gehuisvest zal worden. Een groot en complex dossier, dat begin dit jaar nog een extra hindernis moest overwinnen: eind januari bezweek er een dak van een leegstaand gebouw door een dun laagje sneeuw. Nu het dak tijdelijk hersteld is, heeft de gemeenteraad de eerste stappen gezet in de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het gebouwencomplex.

Eind januari werden we verrast door enkele dagen sneeuwval. Maandagochtend 23 januari kon het dak van een leegstaand gebouw op site De Zwaan het extra gewicht van de sneeuw niet meer dragen, waardoor een deel ervan instortte. De gemeente — die eigenaar is van de gebouwen — had nochtans plannen om de vleugel op korte termijn tijdelijk op te lappen in afwachting van de grote renovatie van de hele site. Door het incident moesten de plannen lichtjes bijgestuurd worden. Zo werd de voorbije weken alles op alles gezet om zo snel mogelijk een tijdelijke dakconstructie te plaatsen om verdere waterschade aan de leegstaande gebouwvleugel te voorkomen.

Volledig scherm Het ingestorte dak werd inmiddels verwijderd. © Gemeente Mol

Masterplan

Nu die horde genomen is, heeft de gemeenteraad een eerste belangrijke stap gezet in de zoektocht naar een studie- en architectenbureau dat het masterplan voor de renovatie van het gebouwencomplex zal uitwerken. “Concreet besliste de gemeenteraad over het bestek en de gunningsleidraad die vereist zijn om een geschikt studie- en architectenbureau te zoeken én aan te stellen”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren (N-VA). Deze aanbestedingsprocedure verloopt in verschillende stappen. De gemeente zal eerst een selectie maken uit de kandidaat-bureaus. De geselecteerden krijgen vervolgens de kans om hun visie op en aanpak van de eengemaakte Kunstencampus voor te stellen. Wie de jury weet te overtuigen én de beste offerte indient, zal uiteindelijk een masterplan voor de volledige site mogen opstellen.

Volledig scherm De tijdelijke dakconstructie over de leegstaande vleugel op site De Zwaan, waarvan het dak in januari instortte door sneeuw. © Gemeente Mol

“Dit masterplan moet de toekomst van de volledige site uitwerken. Dit is een bijzonder complexe opdracht aangezien een deel van de historische site beschermd is. Daarnaast zijn sommige gebouwvleugels al door het gemeentebestuur gerenoveerd volgens de toenmalige normen, andere delen staan leeg en bevonden zich in een slechte staat toen we deze enkele jaren geleden overnamen van de Vlaamse overheid”, zegt Valgaeren. “Daarnaast willen we de verbouwingen gefaseerd laten verlopen, waarbij beide academies op elk moment operationeel blijven. Het masterplan moet de volledige historische site energetisch en functioneel klaarstomen voor de komende decennia.”

Verhuis

Het masterplan zou vermoedelijk in de loop van volgend jaar op punt staan en goedgekeurd worden. Pas dan kan de eerste fase van de renovatie- en verbouwingswerken technisch volledig uitgewerkt worden. “Deze eerste fase ambieert de verhuis van de Academie voor Muziek en Woord die momenteel in de Guido Gezellestraat z’n onderdak heeft. Wanneer fase 1 is afgerond, kunnen we spreken van een echte Kunstencampus waar onze twee academies dezelfde thuisbasis delen”, zegt Valgaeren. “Nadien volgen de overige fases, waarbij ook de bestaande door de Academie voor Beeldende Kunsten gebruikte gebouwen in het vizier komen voor een grondige renovatie. Zowel technisch als door het enorme kostenplaatje van dit volledige project verloopt alles in verschillende fases en over meerdere legislaturen.”

Volledig scherm De tijdelijke dakconstructie over de leegstaande vleugel op site De Zwaan, waarvan het dak in januari instortte door sneeuw. © Gemeente Mol

