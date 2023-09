Één nacht eenrichtingsverkeer op Zelm voor populaire fuif Come As You Are

Tijdens de fuif Come As You Are op zaterdagavond 16 september geldt ter hoogte van de fuiftent aan de Zelm eenrichtingsverkeer vanuit Millegem richting Achterbos over een afstand van ongeveer 200 meter. Daarnaast wordt er ook een snelheidsbeperking tot 30 km per uur ingevoerd.