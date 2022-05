Een maand lang werken langs voormalig douanecomplex in Postel

Voetbal eerste nationale Dessel Sport wint laatste wedstrijd met 4-3 van Wezet en mag zich opmaken voor eindronde

Voor Dessel Sport is het seizoen uiteindelijk nog in een juiste plooi gevallen. De Kempische formatie, die lang het klassement in eerste nationale aanvoerde, maakte de voorbije weken een mindere periode door en leek naast de eindronde te grijpen. Maar de 4-3-overwinning van zaterdagavond tegen Wezet zorgde ervoor dat Dessel tijdens de loting toch in de trommel zal zitten. Een bekroning na een heel sterk seizoen.

1 mei