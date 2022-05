Eén jaar cel voor autodief die ook fietstassen stal

De man stal op 27 februari 2022 een Volkswagen Polo in Mol. Behalve die autodiefstal moest hij zich voor de rechtbank in Turnhout ook verantwoorden voor de diefstal van fietstassen in Geel op 25 maart 2021, en twee diefstallen in Mol in september 2020. Hij tal toen onder andere autoddocumenten en een tankkaart. De dief liet zich filmen en de speurders troffen ook DNA-materiaal aan van Ken C. De man is niet aan zijn proefstuk toe. Ook in 2019 liep hij al een gevangenisstraf af. Dit keer wordt hij veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf en 240 euro boete.