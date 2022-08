Een dag eenrichtingsverkeer in Voogdijstraat door uitgestelde werken

Mol Inbrekers roven weekendver­blijf leeg

In de Kasteelstraat in Mol werd woensdagochtend een diefstal met braak vastgesteld in een weekendverblijf. De dieven gingen aan de haal met allerlei huishoudelijk materiaal zoals kussens, lakens, etc. De hele woning was vrijwel leeg geroofd.

17 augustus