Drugs kosten bezoeker van Legacy Festival 12 maanden celstraf

De 25-jarige T.D. uit Oostkamp liep op 12 juni 2022 tegen de lamp tijdens het Legacy Festival aan het Zilvermeer in Mol. Tijdens een controle bleek hij in het bezit te zijn van xtc-tabletten en cannabis. Tijdens een huiszoeking die daarop volgde, vond de politie nog meer xtc-tabletten, cannabis en heroïne. De twintiger verklaarde dat hij wel eens gratis xtc-tabletten aan vrienden gaf. Hij wordt daarom niet alleen schuldig bevonden aan het bezit van drugs, maar ook aan handel in MDMA. Het kost hem een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro. De boete is wel grotendeels met uitstel.