Drie Molse armoedeorgansaties samen geselecteerd voor De Warmste Week: "We ‘vlammen’ erin!”

Dat Mol een warme gemeente is, dat wisten we hier natuurlijk al veel langer. Maar nu krijgen de inspanningen van veel vrijwilligers en medewerkers die zich inzetten voor mensen in armoede in de gemeente eindelijk ‘officiële’ erkenning. En dat doet deugd. “Het geeft voldoening, ja. Om te weten dat onze projecten eindelijk gezien worden als belangrijk”, zegt Diane Kerkhofs van M.I.N. Mol vzw. “Maar het is vooral heel fijn dat het thema kansarmoede nu in heel Vlaanderen onder de aandacht wordt gebracht. Wij zitten daar elke dag tussen en dan besef je hoe erg die situatie is. Maar wie daar zelf niet in zit, ziet dat niet gauw. Dankzij De Warmste Week leeft die problematiek onder de mensen, dat voel je. En dat kan alleen maar een goede zaak zijn.” De andere organisaties beamen dat. “Hier zitten wij al jaren op te wachten”, lacht Petra Beyens van Ons Huis. “Er wordt nog veel te vaak gezegd dat kansarmoede een verhaal van ‘eigen schuld, dikke bult’ is. Het tegendeel is waar. Die vooronderstelling is zo fout en moet echt de wereld uit.”

Kooklessen

De drie organisaties geven daarom het goede voorbeeld en creëren meer kansen voor mensen in armoede, op tal van verschillende manieren. De projecten waarmee ze geselecteerd werden voor De Warmste Week zijn dan ook zeer verschillend. Zo geeft vierdewereldwerking Ons Huis gratis kooklessen aan mensen in armoede met het project ‘Samen koken versterkt en verbindt’, waarbij drie verschillende groepen elke maand een keer verzamelen om samen te koken, te eten en op te ruimen en zo leren hoe ze thuis gezonde maaltijden op tafel kunnen zetten, zonder zich blauw te betalen aan dure ingrediënten.

“Maar goedkoop én gezond eten? Dat is een hele uitdaging. Zeker in deze crisistijden moeten we heel creatief zijn. Ik kijk bijvoorbeeld naar wat er die week in reclame staat en bouw daar mijn menu op voort”, vertelt kookmama Yolanda, die vroeger zelf deelnam aan het project. “Maar de mensen mogen zeker ook zelf ideeën aanreiken, bijvoorbeeld voor de feestdagen. Ook zij zetten dan graag iets specialers op tafel. De recepten die we maken, krijgen ze ook mee naar huis.” Vroeger stelde Ons Huis een heus kookboekje samen met alle recepten van dat jaar. “Maar om budgettaire redenen zijn we daarmee gestopt, ook al is er veel vraag naar. Met de financiële steun van De Warmste Week gaan we daarom opnieuw onze kookboekjes uitbrengen”, zegt Petra.

Generatiearmoede

Bij Vectamus en M.I.N. Mol vzw gaat het geld specifiek naar kinderen in armoede. Vectamus biedt namelijk diagnostiek en begeleiding biedt aan kinderen en ouders uit financieel kansarme gezinnen die kampen met psychische of psychiatrische moeilijkheden. “Zij vallen anders door de mazen van het net. Ze weten niet waar ze terecht kunnen of hoe ze hulp moeten vragen en vallen zo uit de boot”, legt Annie Vandeweyer van Vectamus uit. “De steun van De Warmste Week gaan we investeren in een nieuw project voor huiswerkbegeleiding voor de kinderen uit onze doelgroep. Zij hebben immers vaak veel potentieel, maar krijgen thuis niet de ondersteuning die ze nodig hebben. We willen zo begeleiding bieden op een neutrale plaats, bijvoorbeeld op school, met vrijwilligers. Ons doel is om dit project nog in januari op te starten."

Volledig scherm Ons Huis, M.I.N. Mol en Vectamus zijn in de wolken met hun selectie door De Warmste Week. © Liese Demeulenaere

M.I.N. Mol verleent ondertussen steun aan zo’n 350 gezinnen in armoede, goed voor zo’n 500 à 600 kinderen. “Generatiearmoede is echt een groot probleem, waarop wij heel hard proberen te focussen. Een kindje kan er immers niets aan doen waar zijn wiegje staat, maar het gezin waarin je wordt geboren, heeft wel een enorme impact op je leven. Vandaar dat wij specifiek de kinderen extra willen ondersteunen opdat zij ooit die vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken”, zegt Diane van M.I.N. Mol. “Ons project dat geselecteerd werd door De Warmste Week doet precies dat. We schenken er alle kinderen van onze gezinnen een eindejaarspakket mee, waarin ze nieuw ondergoed, sokken en een pyjama vinden. Dankzij de steun van campus Rozenberg zit er dit jaar ook een speelgoedje bij. Daarnaast krijgen de kinderen van ons ook via Torfs gloednieuwe schoenen en schoolgerief bij de start van het nieuwe schooljaar.”

Steunen

Wil jij deze en alle andere geselecteerde projecten steunen? Doneer dan aan De Warmste Week of neem deel aan de vele acties die deze maand nog plaatsvinden. Zo kan je zondag 18 december baantjes trekken in Vita Den Uyt, zaterdag 17 december luisteren naar de radiokunsten van de Gemeenschapsinstelling De Kempen of zondag 11 december deelnemen aan de Warmste Winterwandeling in Balen ten voordele van De Warmste Week. Je vindt alle activiteiten op www.dewarmsteweek.be.

