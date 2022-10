Drie locaties in Mol hebben PFAS in bodem: 2.500 gezinnen krijgen brief met maatregelen

MolMeer dan 2.500 gezinnen en bedrijven in Mol ontvangen deze week een brief over PFAS in hun brievenbus. Onderzoek heeft uitgewezen dat er mogelijk PFAS-vervuiling is op drie locaties in de gemeente. “Op de site van SCK-CEN, de brandweerkazerne in de Ambachtsstraat en een wasserij in de Graaf de Broquevillestraat”, zegt schepen voor Milieu Frederik Loy.

De Vlaamse overheid identificeerde dit voorjaar vijf zones in de gemeente Mol met mogelijk PFAS in de bodem. “Het ging daarbij om zones waar brandblusoefeningen plaatsvonden of die getroffen werden door een brand waar blusschuim werd ingezet”, verduidelijkt schepen voor Milieu Frederik Loy.

Inmiddels staat vast dat op de locatie van AGC en langs de E34 geen PFAS aanwezig zijn. “Via oriënterend bodemonderzoek bevestigt OVAM wel de mogelijke aanwezigheid van PFAS op drie locaties: de site van SCK-CEN, de brandweerkazerne in de Ambachtsstraat en een wasserij in de Graaf de Broquevillestraat”, aldus nog Frederik Loy.

Brief

Naar aanleiding van die drie mogelijke vervuilingen ontvangen nu in totaal 2.542 inwoners en bedrijven deze week een brief over PFAS in hun brievenbus. In de brief staat vermeld welke maatregelen de bewoners uit voorzorg best nemen én of ze in de zone van 100 of 500 meter rond de specifieke locatie wonen. “PFAS verdwijnen niet uit het milieu. Wanneer je lichaam via voeding en grondwater deze stoffen opneemt, kunnen ze na langdurige en opstapelende blootstelling leiden tot schadelijke effecten voor je gezondheid. Om elk risico uit te sluiten gelden in de afgebakende zones zogeheten ‘no regret’-maatregelen op vlak van voeding, grondwater, groenafval en hygiëne. Deze richtlijnen zijn preventief in afwachting van verder onderzoek. Zoals beloofd brengen we de betrokken inwoners persoonlijk op de hoogte van de resultaten.”

Vervuiling gedetailleerd in kaart

Een volgende stap is nu het uitvoeren van beschrijvende bodemonderzoeken. Deze moeten per site heel gedetailleerd de vervuiling in kaart brengen. “Op basis van deze onderzoeken kan per locatie een bodemsaneringsdossier worden opgesteld, waarbij de vervuiling wordt verwijderd. De resultaten van deze onderzoeken verwachten we in de loop van 2024. In afwachting van de verdere aanpak gelden zogeheten ‘no regret’-maatregelen in de aangeduide zones van 100 en 500 meter rond de betrokken sites”, vervolgt schepen Loy.

Gezondheid

Van sommige PFAS (zoals PFOS en PFOA) is bekend dat ze schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid van mensen. “Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op. Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in de mens en dat kan op lange termijn tot gezondheidseffecten leiden.”

