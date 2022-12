Drie groene speel- en ontmoetingspleintjes voor Wanmolenstraat in Ezaart

Het gemeentebestuur koestert de ambitie om elk jaar enkele pleintjes in woongebieden op te knappen door ze een hoogwaardige groene, recreatieve en sportieve functie te geven. “De pleintjes richten zich als ontmoetingsruimte voor jong en oud zowel op de bewoners van de verkaveling als de omliggende straten”, zegt schepen voor Groen Frederik Loy. “De opwaardering van strategisch gelegen publieke percelen tot groene sport-, speel- en ontmoetingsruimtes wordt binnen het gemeentebestuur gecoördineerd door een kerngroep met vertegenwoordigers van de afdeling jeugd & sport en onze groendienst. Elk traject loopt in nauwe samenwerking met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. De kerngroep bepaalt jaarlijks welke publieke pleintjes aangepakt worden. Hiervoor houdt de kerngroep rekening met zowel de vragen van onze inwoners als een eigen screening van mogelijke locaties.”

Vorig jaar viel het oog van de kerngroep op de Wanmolenstraat, waar de gemeente over maar liefst drie plekjes publieke ruimte beschikt die geschikt zijn voor het traject. De gemeente organiseerde daarom een bevraging bij jong en oud over hun wensen en noden voor de Wanmolenstraat. “Hieruit bleek groot draagvlak voor meer groen, avontuurlijke speelmogelijkheden, meer zitplaatsen en groene buffering tussen de straat en de speelplekjes. Deze noden werden gebundeld en geëvalueerd door de kerngroep. Op basis hiervan gaat Regionaal Landschap aan de slag om een eerste ontwerp uit te werken”, zegt Loy. “In de loop van 2023 presenteren we ontwerpen voor drie groen speel- en ontmoetingspleintjes. Vervolgens toetsen we dit ontwerp af met de kerngroep en de buurtbewoners. We sturen op basis van alle feedback het ontwerp bij. Het definitieve ontwerp wordt dan vertaald in een uitvoeringsplan.”