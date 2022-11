Dr. Dirk Lueb vertelt tijdens lezing over Kempense smokkelaars in de Franse Tijd

Mol/LommelDr. Dirk Lueb vertelt tijdens een lezing op donderdag 1 december over Kempense smokkelaars aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Lueb is specialist in het vak, want hij schreef er een proefschrift over en behaalde zo in 2021 een doctoraatstitel aan de Universiteit van Antwerpen.