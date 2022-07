Dorpsteam Ginderbuiten werkt toekomstplannen uit voor het gehucht

Mol Klein museum met grootste ambities: Jakob Smitsmuse­um ondergaat ware metamorfo­se

Het Jakob Smitsmuseum in Sluis gaat dit najaar dicht voor grondige verbouwingen. Het museum krijgt onder meer een gloednieuwe ontvangstruimte en een volledig nieuw dak. Daarnaast wordt ook de leegstaande conciërgewoning geïntegreerd in het kunsthuis én wordt ook de museumtuin in een fris jasje gestoken. De hele verbouwing zal het gemeentebestuur zo’n 600.000 euro kosten. “Of hoe een klein gemeentelijk museum toch grootste ambities kan hebben”, zegt schepen voor Cultuur Hilde Valgaeren.

