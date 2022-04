Doorgangsverbod aan De Maat op zaterdag 23 april

Mol Titelwed­strijd Wezel Sport – ASV Geel verhuist noodgedwon­gen naar Dessel: "Maar gaan spelen alsof we thuis zijn”

Zondag 24 april strijden Wezel Sport en ASV Geel voor de kampioenstitel in eerste provinciale. De velden van thuisploeg Wezel waren al volledig in gereedheid gebracht, maar enkele dagen geleden kreeg de club plots te horen dat de infrastructuur niet veilig genoeg is om het grote aantal verwachtte supporters te ontvangen. De wedstrijd gaat daarom noodgedwongen door in het Armand Melis Stadion in Dessel. “Een enorme domper, maar we maken er het beste van”, zegt Gert Smeyers van KFC Wezel Sport.

15 april