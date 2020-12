Dodentol na bezoek hulpsint aan Mols woonzorgcentrum loopt op tot 23: “Woensdag stond teller nog op vier”

MolDe dodentol in het Molse woonzorgcentrum Hemelrijck is opgelopen tot 23. “Jammer genoeg zijn er sinds vrijdag opnieuw vijf slachtoffers bijgekomen”, bevestigt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). Sinds begin deze maand woedt het corona-virus volop in het rusthuis.

De teller in het Molse woonzorgcentrum blijft dus oplopen. Woensdag waren er nog maar vier dodelijke slachtoffers van de corona-uitbraak, op vrijdag stond de teller op 18. “Uit contact dat ik vanochtend had met de directie blijkt dat er jammer genoeg sinds vrijdagavond alweer 5 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn in woonzorgcentrum Hemelrijck”, weet burgemeester Wim Caeyers (CD&V).

Vier stammen

Na de uitbraak in het woonzorgcentrum werd de hulpsint, die er begin deze maand langskwam, al snel met de vinger gewezen. “Maar dat moet toch stevig genuanceerd worden”, vertelde Marc Van Ranst eerder deze week al aan HLN. “Er werden vier verschillende stammen ontdekt, en uit de resultaten blijkt dat 115 van de 125 besmette stalen afkomstig zijn van dezelfde virusstam”, aldus Van Ranst. “De kans is erg reëel dat die besmettingen dezelfde bron hadden. Toch kan niet met honderd procent zekerheid gezegd worden dat de hulpsint deze stam geïntroduceerd heeft in het woonzorgcentrum. Aangezien hij ook als vrijwilliger regelmatig in het woonzorgcentrum kwam, is het theoretisch mogelijk dat hij zelf ook al door een bewoner of personeelslid was besmet.”

“Deze man had uiteraard de beste bedoelingen. Er kan hem niets verweten worden, aangezien hij op het moment van het sintbezoek nog geen enkel symptoom had. Het is vanwege de directie echter wel niet verstandig geweest om sinterklaasbezoeken in woonzorgcentra te organiseren tijdens een epidemie”, besluit Van Ranst. Bij de directie van het woonzorgcentrum blijft het voorlopig stil. Ze is te fel onder de indruk van het hele gebeuren. Ook de groep Armonea, waar het rusthuis deelt van uitmaakt, hult zich in stilzwijgen.

Positief nieuws

Toch valt er ook positief nieuws te rapen in het Molse woonzorgcentrum. “De besmette personen in het rusthuis voelen zich stilaan beter worden en sommigen zullen weldra terug naar hun normale omgeving kunnen verhuizen”, vertelt de burgemeester. “Het totaal aantal besmettingen neemt ook af in het woonzorgcentrum. Zowel bij het personeel, dat zich steeds ten volle blijft inzetten, als bij de bewoners.”