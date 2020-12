Dodentol in woonzorgcentrum Hemelrijck stijgt tot 26 en directie geeft gebrekkige communicatie toe

Het woonzorgcentrum met in totaal 179 bewoners kreeg enkele weken geleden het bezoek van een hulpsint - een man die ook als vrijwilliger actief was in het woonzorgcentrum. Hij testte wat later positief op Covid-19 en bleek zelfs een superverspreider te zijn. Verschillende testrondes in het woonzorgcentrum brachten een uitbraak onder zowel bewoners als personeel aan het licht, maar of het bezoek van de hulpsint ook echt de oorzaak was van de besmettingen valt niet met zekerheid te zeggen. Momenteel zijn er 85 besmettingen vastgesteld onder de bewoners en 40 onder de medewerkers.